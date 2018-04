Brixlegg – Der „The Cradle Skaterpark“ in der Innsbrucker Straße in Brixlegg war in der Nacht auf Sonntag Schauplatz gewaltätiger Szenen. Unbekannte gingen mit einem Straßenbesen auf einen 20-Jährigen los und schlugen mit dem Stiel auf ihn ein. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Der junge Brite erlitt bei der Attacke mitunter eine stark blutende Wunde am Kopf. Er schleppte sich noch in ein 15 Minuten entferntes Pub, von wo aus dann die Rettung gerufen wurde. Er wurde in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz eingeliefert.

Indes ist die Polizei auf der Suche nach den Tätern. Der Angriff ereignete sich zwischen 1 Uhr und 1.25 Uhr auf dem Skaterpark. Nur hundert Meter weiter nördlich fand zu diesem Zeitpunkt noch das gut besuchte „Mittelalterspektakel zu Rattenberg“ statt. Dort grenzt ein öffentlicher Parkplatz an den Skaterplatz. Wer Auffälliges beobachtet hat, wird ersucht, sich bei der Polizei in Kramsach unter der Nummer 059133/7213 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (TT.com)