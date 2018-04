Reutte – Das mysteriöse Verschwinden einer Wahltirolerin wird demnächst Thema eines TV-Beitrages sein. Am 9. Mai versucht die Redaktion von Aktenzeichen xy das Schicksal der seit September 2016 vermissten Tabita Cirvele zu klären. Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes in Innsbruck, wird den Fall im Münchner Studio präsentieren. Dass die Sendung nur vom ZDF und dem Schweizer TV, nicht aber vom ORF ausgestrahlt wird, ist im konkreten Fall kein großer Nachteil – die gebürtige Lettin hat einen Großteil ihres Lebens in Deutschland verbracht. Nur die letzten eineinhalb Jahre vor ihrem Verschwinden hielt sich die 50-Jährige mit ihrem deutschen Ehemann in Reutte auf. Dass die Lettin noch am Leben ist, gilt mittlerweile als unwahrscheinlich. Die Kriminalisten schließen längst nicht mehr aus, dass die Lettin einem Verbrechen zum Opfer fiel.

Im September 2016 wollte die damals 48-Jährige ihren Ehemann angeblich verlassen und zu ihrem neuen Freund in Münster in Nordrhein-Westfalen ziehen. Ein Liebes-SMS in der Nacht der geplanten Abreise war das letzte Lebenszeichen – seither fehlt von der Frau jede Spur. (tom)