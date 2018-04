Heiterwang – Am Samstagabend hatten es Vandalen in Heiterwang auf zwei „Schalthäuschen“ der ÖBB abgesehen. Zwischen 18.10 und 18.22 Uhr besprühten zwei Unbekannte das Häuschen nahe dem am Katzberg befindlichen Eisenbahntunnel mit Graffities. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich bei der PI Bichlbach zu melden (059133/7151). (TT.com)