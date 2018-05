Heiterwang – Am Samstagabend hatten es Vandalen in Heiterwang auf zwei „Schalthäuschen“ der ÖBB abgesehen. Zwischen 18.10 und 18.22 Uhr besprühten die zwei das Häuschen nahe dem am Katzberg befindlichen Eisenbahntunnel mit Spray.

Die Graffiti-Aktion blieb aber nicht lange unentdeckt und wurde angezeigt. Jetzt hat die Polizei Bichlbach zwei Verdächtige ausgeforscht: Es handelt sich um einen 15- und einen 17-jährigen Einheimischen. Dem 15-Jährigen konnten noch weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti nachgewiesen werden. Nach Abschluss der Erhebungen werden die Burschen an den zuständigen Behörden gemeldet. (TT.com)