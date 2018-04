Mexiko-Stadt – Im Fall des in Mexiko ermordeten Journalisten Javier Valdez hat ein Bundesrichter in Sinaloa einen Strafprozess gegen einen Tatverdächtigen angeordnet. Es gebe genügend Beweise für die mutmaßliche Beteiligung des Mannes an dem Tod des Journalisten, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Sonntag (Ortszeit) mit. Der Verdächtige bleibe so lange in Sicherheitsverwahrung.

Der mutmaßliche Täter war im April in einer gemeinsamen Operation der Bundespolizei, der Nationalen Sicherheitskommission und der Generalstaatsanwaltschaft festgenommen worden. Nach Angaben des nationalen Sicherheitsbeauftragten Renato Sales Heredia arbeitete er für ein Drogenkartell.

Auftrag von Sinaloa-Chef

Nach Medienberichten stand der 26-Jährige in Diensten von Damaso „El Licenciado“ Lopez, der nach der Festnahme und Auslieferung von Joaquin „El Chapo“ Guzman das mächtige Sinaloa-Kartell übernehmen wollte. Lopez kämpfte bis zu seiner eigenen Festnahme mit anderen Fraktionen um die Kontrolle des Verbrechersyndikats.

Valdez war im Mai vergangenen Jahres in seiner Heimatstadt Culiacan im Bundesstaat Sinaloa erschossen worden. Der Journalist arbeitete für die Wochenzeitung Riodoc“ sowie weitere Medien, er schrieb mehrere Bücher über Drogenhandel und Organisierte Kriminalität. Es wird vermutet, dass der Mord im Zusammenhang mit seiner Arbeit steht.

Mexiko gilt als das weltweit gefährlichste Land für Journalisten. Im vergangenen Jahr wurden dort nach Angaben der Internationalen Journalisten-Föderation (IFJ) 13 Reporter und Medienschaffende getötet – so viele wie nirgendwo sonst. (APA/dpa)