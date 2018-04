Innsbruck – 42 betrunkene Lenker tappten in nur einer Nacht bei landesweiten Kontrollen ins Planquadrat der Polizei. Wie die Exekutive in einer Aussendung mitteilte, wurden die Kontrollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag durchgeführt, dabei waren Streifen der jeweiligen Bezirke und der Landesverkehrsabteilung in ganz Tirol im Einsatz.

Insgesamt wurden rund 1200 Alkotests durchgeführt. Die ertappten Lenker hatten jeweils Werte von 0,6 bis 2,1 Promille intus.

Einmal mehr appelliert die Polizei an die Verkehrsteilnehmer, die Finger vom Alkohol zu lassen, wenn man sich hinters Steuer setzt. Betrunken erhöht sich das Unfallrisiko enorm, Menschen können verletzt oder getötet werden. Abgesehen vom menschlichen Leid können auch straf- und zivilrechtliche Verfahren die Folge sein, wenn man im betrunkenen Zustand einen Unfall baut.

Aber auch bei Alko-Fahrten, die folgenlos geblieben sind, kommt es zu hohen Geldstrafen, Führerscheinentzug, ärztlichen und verkehrspsychologischen Untersuchungen sowie zu Nachschulungen. (TT.com)