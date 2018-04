Fritzens – Drei Tage ist es her, seit Flurreiniger in der Nähe des Sportplatzes in Fritzens eine in Plastiksäcken gehüllte Leiche gefunden haben.

Doch auch am Montag fehlt den Ermittlern der entscheidende Hinweis: „Nach der Veröffentlichung der Kleidung des Toten sind nur wenige Hinweise eingetroffen“, erklärte der Leiter des Landeskriminalamtes, Walter Pupp gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Derzeit würden auch ein paar Fälle aus der internen Datenbank abgeklärt. Dabei stünde man aber erst ganz am Anfang.

Am Samstag hatte das Landeskriminalamt Fotos der Kleidung des Opfers veröffentlicht und sich dadurch Hinweise erhofft. Vor allem der auffällige Pullover von „Tom Tino“ und eine Quartz-Uhr der Marke „Q&Q“ könnten Zeugen auf den Plan rufen. Doch der entscheidende Hinweis blieb bis jetzt noch aus.

Opfer starb durch Schläge gegen den Kopf

Bislang hat die Polizei jedenfalls nur wenige Informationen veröffentlicht: Die Obduktion hat ergeben, dass das rund 70 Jahre alte Opfer durch massive Gewalteinwirkung gegen den Kopf starb. Zu einer Tatwaffe konnte Pupp nicht mehr viel sagen, was auch dem Verwesungsgrad des Toten geschuldet war.

Die Leiche war mehrere Monate lang unentdeckt im Innbereich in Fritzens gelegen. Der oder die Täter hatten sie nur behelfsmäßig eingegraben und mit Ästen zugedeckt.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte das Opfer nicht in Fritzens getötet worden sein, die Ermittler glauben, dass es vom Täter dorthin transportiert wurde. Wahrscheinlich dürfte dieser bewusst nach so einem Ort gesucht haben, abseits der stark befahrenen Inntalautobahn. Möglicherweise sollte die Leiche auch im Inn entsorgt werden.

Der Tote lag jedenfalls mehrere Monate in dem Gestrüpp unter Bäumen, die Tötung dürfte laut Ermittlern vermutlich schon im letzten Jahr passiert sein. (TT.com)