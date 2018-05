Innsbruck – Eine Ansammlung von Vorwürfen gegen den Intendanten der Erler Festspiele, Gustav Kuhn, erhebt ein Tiroler Blogger. Die Veröffentlichungen reichen von Lohndumping bei den Tiroler Festspielen bis hin zu schweren sexuellen Übergriffen. Dies und die Titulierung Gustav „Harvey“ Kuhn (Anspielung auf den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein) ließ sich der „Maestr­o“ nicht bieten und deckte den Blogger darauf mit insgesamt sieben Gerichtsverfahren ein. Dazu erwirkte Kuhn noch drei einstweilige Verfügungen gegen den Blogger.

Gestern am Landesgericht kam es dann schon zum zweiten Verhandlungstag bezüglich eines Antrags nach dem Mediengesetz. So habe der Blogger Kuhn wegen mutmaßlicher übler Nachrede und Verstoßes gegen den Schutz der Unschuldsvermutung eine Entschädigung von mindestens 50.000 Euro zu zahlen.

Nach bereits erfolgter Einvernahme des Bloggers und einer ersten Zeugin betrat gestern ein­e weitere Künstlerin den Zeugenstand. Die international Erfahrene wurde von Medienrichterin Martina Kahn jedoch „schonend“ kontradiktorisch und unter Ausschluss der Öffentlichkeit über zwei Stunden einvernommen. Das weitere Verfahrensprogramm hat es aber in sich. So wird am 22. Mai nicht nur Kläger Kuhn als Zeuge aussagen (er weilte heute in Lucca), sondern auch das siebenköpfige Bestellungsgremium der Erler Festspiele.

Auf Seiten des Bloggers wird eine weitere Zeugin über Videokonferenz am Innsbrucker Landesgericht einvernommen werden. Eine dazu aufgebotene Zeugin hat Richterin Kahn jedoch mitgeteilt, dass sie zu einer Aussage nicht in der Lage sei.

Markus Orgler, bekannter Innsbrucker Strafverteidiger und Rechtsvertreter des Bloggers, äußerte dazu gegenüber der TT, dass sein Mandant niemals einen Informanten zu einer Aussage zwingen würde – auch wenn dies rechtlich möglich sei. Schon zu Beginn des gestrigen Verfahrenstages hatte Orgler mitgeteilt, dass man „mit der heutigen Zeugin den Beweis antreten werde, dass die Behauptungen im Kern zutreffen“.

Kuhn-Anwalt Michae­l Krüger hatte wiederum bereits ein Durchsetzungsverfahren gegen den Blogger erreicht, da dieser trotz Gerichtsbeschluss die Einleitung des Verfahrens nicht auf seinem Facebook-Portal verkündet hatte. Für die Genannten gilt die Unschuldsvermutung. (fell)