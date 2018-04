Kematen – Zwei Fälle von Sachbeschädigung beschäftigen die Polizei in Kematen. Unbekannte hatten in der Nacht auf Montag versucht, ein Mofa anzuzünden, was laut Aussendung jedoch misslang. Die Flammen richteten nur geringen Schaden an.

In der selben Zeit wurden an einem Auto, das in der Bahnhofstraße geparkt war, alle vier Reifen zerstochen. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um dieselben Täter. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. (TT.com)