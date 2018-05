Söll – Ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstand der Filiale einer Drogeriemarktkette in Söll am Montag. Eine Frau, die sich am Telefon als Mitarbeiterin der Konzernzentrale in Wien ausgab, entlockte der Filialleiterin und weiteren Angestellten mehrere Codes für Stream- und Applewertkarten.

Die Angestellten rubbelten die Codes auf und gaben diese der unbekannten Täterin telefonisch bekannt. Dadurch entstand ein Schaden in der Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. (TT.com)