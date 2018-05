Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Er hatte unauffällig als Pizzabäcker gearbeitet. Wer da hinten in der Küche stand, konnte bis vor Kurzem noch niemand ahnen. Jetzt hat die Innsbrucker Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 42-jährigen Italiener erhoben, der im Zuge von Suchtgiftverkäufen an einen verdeckten Ermittler letztes Jahr ins Visier der Drogenfahnder geraten war. Verhaftet wurde dann zum Jahreswechsel ein Trio aus dem Unterland. Von Beginn an war aufgrund der intensiven Ermittlungen und Telefon­überwachungen des Landeskriminalamts (LKA) klar, dass es sich um groß angelegten Handel mit Cannabis und Kokain gehandelt hatte. Am 22. März läutete beim LKA dann das Telefon. Die Justizanstalt ließ verlauten, dass einer ihrer Insassen eine Lebensbeichte ablegen wolle.

Es handelte sich um den 42-Jährigen aus Kalabrien, dessen Offenbarungen alles Erwartete in den Schatten stellten. So gab der Italiener nachvollziehbar an, dass er bis zu seiner Verhaftung über Jahre Chef einer kriminellen Vereinigung, die er selbst gegründet hatte, gewesen war.

Rückblende: Im Jahr 2011 wurde der damals wegen einer Körperverletzung in Deutschland gesuchte Kalabrier in Spanien verhaftet. Dort traf der Italiener in Auslieferungshaft Spanier, auf die er später noch zurückkommen sollte. Die Körperverletzung war wiederum derart, dass der heute 42-Jährige dafür sechs Jahre Haft kassiert hatte. Vorzeitig entlassen, gründete der Italiener in Kalabrien eine kriminelle Vereinigung. Zweck: der monatliche Import von lupenreiner Kokainpaste zur Weiterverarbeitung in Italien und zum Verkauf in Europa. Als Lieferanten dienten ehemalige Mithäftlinge aus Spanien, welche die Kokainpaste wiederum aus Südamerika importiert hatten.

An die 50 Mitglieder soll die Organisation des Kalabriers bereits 2014 gehabt haben, als er sich damals nach eigenen Angaben aus dem operativen Geschäft zurückzog, jedoch von Deutschland aus weiter als Chef der Mafia­gruppierung fungierte. Zu dieser Zeit wechselte der Italiener nach Österreich, wo er sich vordergründig mit weißem Mehl anstatt mit weißem Pulver beschäftigte. Schon zu Beginn des Jahres 2017 nahm der 42-Jährige mithilfe eines Unterländer Paares und eines ihm aus einer alten Schuld „verpflichteten“ Albaners sein Tun aber wieder auf.

Fortan dirigierte der Italiener vom Unterland aus kiloweise Cannabis und Kokain von Italien nach Österreich, Deutschland und in die Schweiz. Dass die Position des nunmehr Angeklagten dieselbe geblieben war, wird dadurch bewiesen, dass er sich selbst einmal persönlich nach Italien begab, um die minderwertige Qualität angelieferten Kokains zu reklamieren.

Aufgrund seiner führenden Rolle in der Organisation kommt es gegen den Italiener nun zu einem Schwurgerichtsprozess. Ihm droht lebenslange Haft.

Laut Auskunft der Tiroler Justiz hat es so etwas zuletzt am Innsbrucker Landesgericht in den Neunzigerjahren gegeben.

Da der Strafrahmen jedoch bei zehn Jahren Haft beginnt, fordert Strafverteidiger Clemens Braun eine faire Bewertung der Lebensbeichte seines Mandanten. Braun zur TT: „Mein Mandant hat in seiner Beichte eine Unzahl von Delikten dargelegt, die man ihm natürlich niemals hätte beweisen können. Im Gegenzug darf er sich nun aufgrund des damit verbundenen, wesentlich erhöhten Strafrahmens zu Recht Fairness bei der Strafzumessung durch das Gericht erwarten!“

Der Prozess ist noch nicht ausgeschrieben. Inzwischen konnte jedoch der dem Italiener verpflichtete Albaner per EU-Haftbefehl festgenommen werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.