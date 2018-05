Innsbruck – Im Februar fuhren an einem Sonntagabend in der Skiwelt Wilder Kaiser ein Liftangestellter und zwei Frauen (42,31) mit einem Skidoo ins Tal. Bei der Talstation in Söll hatte das Trio mit dem Schneemobil dann auf der unbeleuchteten Piste noch ein paar Runden gedreht. Letztlich tödlicher Übermut. Denn irgendwann hatte der ohnehin alkoholisierte Liftangestellte die ebenso angetrunkene 42-jährige Kubanerin aufgefordert, sich doch selbst einmal an den Lenker des Skidoos zu setzen.

Die Kubanerin prallte gegen die Seilführung eines Tellerliftes und wurde unter dem 350 Kilo schweren Skidoo eingeklemmt. Vier Tage später erlag sie ihren Verletzungen.

Sechs Monate bedingt und Geldstrafe

Der Liftangestellte muss sich am Mittwoch einem Prozess stellen. Zu Mittag fiel das Urteil: Der Mann wurde wegen grob fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen verurteilt. Die Strafe: Sechs Monate bedingte Haft und 4500 Euro Geldstrafe. Außerdem muss er rund 1000 Euro Gerichtsgebühren zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Dem Liftangestellten drohten bis zu drei Jahre Haft. Mildernd wirkte sich aber seine Unbescholtenheit und sein Geständnis aus. Zudem wurde das hohe Eigenverschulden der stark alkoholisierten Kubanerin mit in die Urteilsfindung einbezogen. (fell, TT.com)