Achenkirch – Der Streit eines Paares ist in der Nacht auf Mittwoch völlig eskaliert: Die 35-Jährige und ihr 32 Jahre alter Lebensgefährte waren gegen Mitternacht in einer Ferienwohnung in Achenkirch aneinander geraten. Am Ende griff die Bulgarin zu einem Messer und fügte dem Mann eine Schnittwunde zu.

Der Deutsche schlug seiner Partnerin mit der Faust ins Gesicht und brach ihr das Nasenbein. Die 35-Jährige wurde in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der Mann unterzog sich einer ambulanten Behandlung beim Arzt. Beide werden nun bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)