Liebe macht blind. So konnte es wohl im Februar passieren, dass ein bislang für seine Gewissenhaftigkeit bekannter Mitarbeiter der Söller Bergbahnen eine Tragödie mitverursacht hatte. Seit 1994 arbeitet der 45-Jährige schon in sicherheitsrelevanten Bereichen der Bergbahn. Selbst war er bislang unbescholten, ja nicht einmal eine Verwaltungsstrafe scheint auf. Einen Monat vor dem Unfall hatte der Unterländer eine Kubanerin kennen gelernt. Schnell hatte es zwischen den beiden gefunkt und so war eine Skidoo-Spritztour ausgemacht worden. Leider begaben sich beide schon vorab auf Hüttentour. Radler, Bier und Schnaps: Da kamen durch den Schnaps beim 45-Jährigen zwei Promille und bei der Kubanerin 1,59 Promille zusammen. Vergnügt setzten sich beide mit einer weiteren Person aber trotzdem noch auf das für zwei Personen zugelassene Skidoo. Die Fahrt zu einer Nachbarhütte sollte eine Gaudi werden. Am flachen Übungshang ließ der Bergbahnenmitarbeiter dann die völlig ungeübte Frau ans Steuer des 80 PS starken und nur 350 Kilo schweren Skidoos. „Da hat sie nur einmal zu fest Gas gegeben. Da hat es mich heftig nach hinten gedrückt und wir hingen schon schräg im Seil. Das ging in Sekunden. Ich war total geschockt!“, beschrieb gestern der u. a. wegen grob fahrlässiger Tötung Angeklagte. Der an sich harmlose Unfall hatte im Februar mehr als tragisch geendet. Während die Beifahrerin mit einer geschwollenen Lippe davongekommen und der 45-Jährige mit dem Bein unter dem Trittbrett eingeklemmt worden war, kam die Kubanerin mit dem Gesicht nach unten unter dem Skidoo zu liegen. Dem Sauerstoffmangel folgte eine Hirnschwellung, an der die Frau verstarb. Für Staatsanwalt Michael Gschwandtner das Ende einer Wahnsinnsfahrt. Alkoholisierung, Dunkelheit, Unerfahrenheit der Lenkerin, Überladung und die Missachtung einer Sicherheitseinrichtung ergaben für den Ankläger gestern geradezu ein Musterbeispiel grober Fahrlässigkeit. Strafrichter Norbert Hofer sah die Sache jedoch anders gelagert als bei einem tödlichen Alko-Autounfall: „Wären Sie ein Autolenker, wäre hier eine unbedingte Haftstrafe unumgänglich. Dies ist hier aber überzogen, da das Opfer selbst ein hohes Mitverschulden trifft. Die Frau setzte sich erheblich alkoholisiert ans Steuer – und zwar im Bewusstsein, dass sie keinerlei Erfahrung mit Skidoos hatte.“ So ergingen über den geständigen Unbescholtenen sechs Monate bedingte Haft und 4500 Euro Geldstrafe, dazu Gerichtskosten über rund 1000 Euro. Ansprüche von Versicherungen werden folgen. Staatsanwalt Gschwandtner gab vorerst keine Erklärung zum Urteil ab.

Dass man besonders als Türsteher immer Ruhe bewahren muss, bewies ein gestriger Prozess um schwere Körperverletzung. Über Jahre hatte es ein Unterländer Türsteher geschafft, nicht vor das Strafgericht zu kommen. Im Oktober stieß er im Lokal aber auf einen Gast, bei dem sich der Wirt gestern nicht sicher war, ob dessen Verhalten vom Alkohol „oder sonst was“ gekommen war. Zweimal musste ihn der Türsteher vor die Türe setzten. Beim zweiten Mal endete dies mit einer Fußverletzung, die laut Gutachten beileibe nicht vom Umknicken herrührte, sondern von „massivem Druck von oben“. Zur Hälfte bedingte 1440 Euro Geldstrafe ergingen. Dazu ein Teilschmerzengeld von 1000 Euro: „Sie haben die Nerven verloren. Das darf einfach nicht passieren!“, so die Richterin. (fell)