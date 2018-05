Von Renate Perktold

Innsbruck – In sozialen Netzwerken präsentierte sich der 40-jährige Oberösterreicher als reicher Lebemann: Er posierte mit Prominenten, mit teuren Fahrzeugen, mit Waffen. Immer an wechselnden Orten, am liebsten an schönen Urlaubsdestinationen in Europa, den USA und in Südamerika. Er bezeichnete sich abwechselnd als Produzent, Musiker, Unternehmer oder Millionär – und konnte so vermutlich auch seine Opfer blenden. Doch damit ist jetzt vorerst Schluss: Vergangene Woche wurde der Mann, wie berichtet, im mexikanischen Cancún festgenommen. Der Vorwurf lautet auf schweren gewerbsmäßigen Betrug. Für den 40-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.

Die Vorwürfe gegen den Mann sind allerdings erdrückend. So soll er im Herbst 2016 einem Tiroler Unternehmer eine hohe Rendite für Finanzgeschäfte versprochen haben, wenn der ihm Geld überlasse. Das ist dann laut Staatsanwaltschafts-Sprecher Hansjörg Mayr auch passiert: In fünf Tranchen habe der Tiroler dem 40-Jährigen insgesamt 700.000 Euro gezahlt – Geld, das er nie wiedersah.

Ebenfalls im Herbst 2016 soll der vermeintliche Betrüger die damalige ESC-Kandidatin Zoë Straub um ihre Gage betrogen haben. Laut ihrem Vater und Manager Christoph Straub hatte der angebliche Unternehmer Zoë vertraglich für einen Auftritt in Tirol gebucht. „Er hat ihr einen fünfstelligen Betrag als Gage zugesagt“, so Straub im Gespräch mit der TT. Der Betrag wurde vertraglich mit Straubs Booking-Agentur festgesetzt. „Bis zu ihrem Auftritt hat er nicht gezahlt, er hat aber einen Kontoauszug geschickt mit einem zweistelligen Dollar-Millionenbetrag drauf, der beweisen sollte, dass er über das Geld verfügt“, schildert Straub. Doch Zoë sah keinen Cent davon. Die Sängerin und ihre Agentur haben ihren Anwalt eingeschaltet. Laut Staatsanwaltschaft Innsbruck liegt dazu aber noch keine Anzeige vor, der Fall ist nicht Gegenstand der derzeitigen Anklage.

Dafür hat jener Wiener Taxifahrer Anzeige erstattet, dessen Odyssee mit dem vermeintlichen Unternehmer durch halb Europa im Herbst 2017 weltweit in den Medien kursierte. „Der Beschuldigte hat den Taxifahrer für Fahrten zwischen dem 17. Oktober und dem 2. November zu verschiedenen Orten in Europa engagiert. Vereinbart wurde eine Pauschale von 700 Euro pro Tag“, erklärt Mayr.

Der gutgläubige Wiener Taxler brachte den Lebemann eigenen Angaben zufolge von Monte Carlo nach Nizza, Brüssel, London sowie nach Deutschland und in die Slowakei. Als die Taxi-Rechnung von über 10.000 Euro fällig wurde, schaltete der 40-Jährige offenbar wieder in den altbekannten Modus Operandi. Er redete sich auf ein prall gefülltes Konto in Mexiko heraus, auf das er nur von dort aus Zugriff habe. Dann überredete er den Taxilenker sogar zu einem gemeinsamen Flug nach Nordamerika, um seine Schulden zu begleichen. Doch in Cancún angekommen, tauchte der Unternehmer unter – und der Wiener blieb nicht nur auf den Kosten für die Taxifahrten, sondern auch auf den Kosten für die Flugtickets sitzen.

Nach den Vorfällen hat das Tiroler Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen, Ende 2017 erging dann ein internationaler Haftbefehl gegen den gesuchten Österreicher.

In Zusammenarbeit mit dem FBI wurde der Lebemann schließlich festgenommen, in seinem Haus wurden auch Waffen sichergestellt. Mittlerweile sitzt der 40-Jährige in Österreich in U-Haft, er könnte noch im Lauf der Woche nach Innsbruck überstellt werden. Wann der Prozess gegen ihn stattfinden wird, steht noch nicht fest.