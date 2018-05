Innsbruck – Zum Jahreswechsel war es im Bereich des Innsbrucker Flughafens plötzlich zu einem dramatischen Anstieg von Fahrraddiebstählen gekommen. Darauf intensivierte die Polizei ihre Streifentätigkeit und unterzog verdächtige Radfahrer Personenkontrollen. Dabei radelte den Polizeibeamten im Februar ein 61-Jähriger ins Netz.

Schnell konkretisierte sich der Verdacht, dass es sich hier um einen Fahrraddieb handelt. Gegen die ausgesprochene Festnahme hatte sich der Ertappte jedoch mit Kräften zu wehren versucht. Auch deshalb ging es für den 61-Jährigen nach dessen Einvernahmen gleich in Untersuchungshaft. Jetzt hat die Innsbrucker Staatsanwaltschaft Anklage wegen gewerbsmäßigem Einbruchsdiebstahls erhoben. Der Prozess folgt nun am kommenden Freitag am Landesgericht. Staatsanwalt Hansjörg Mayr auf Anfrage der TT: „Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen Anfang 2018 und seiner Festnahme in der Innsbrucker Höttinger Au 26 Fahrräder gestohlen zu haben. In den meisten Fällen waren die Räder abgesperrt und vom Angeklagten wurden die Schlösser aufgebrochen.“

Kurios: Der 61-Jährige hatte sein „Gewerbe“ schon so ernst genommen, dass er für die erbeuteten Drahtesel extra eine Garage angemietet hatte. Laut Mayr konnten in der Wohnung des Mannes und in einer von ihm angemieteten Garage von der Polizei 26 gestohlene Fahrräder sichergestellt werden. 16 Räder wurden den rechtmäßigen Eigentümern bereits wieder ausgefolgt. Ein Fahrrad hatte der Angeklagte jedoch schon an einen Unbekannten verkauft. Neun der Fahrräder konnten bislang keinem Besitzer zugeordnet werden.

Der zu seinen Taten sofort geständige 61-Jährige hatte als Motiv für die gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstähle (Aufbrechen der Schlösser) angegeben, dass er mit den Rädern letztlich seinen Lebensunterhalt bestreiten wollte. Am Freitag kommt zum Diebstahl noch eine Anklage wegen versuchten Widerstandes gegen die Staats- gewalt dazu.

Bis zu fünf Jahre Haft drohen insgesamt. (fell)