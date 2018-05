Wörgl – Kompliziert gestaltete sich am Donnerstagnachmittag eine Festnahme für die Wörgler Polizei. Ein amtsbekannter 50-jähriger Österreicher bedrohte in Oberlangkampfen seine Nachbarin, indem er ihr eine scharfe Gewehrpatrone in den Garten warf und ihr sagte, dass diese für sie bestimmt sei. Als die Polizei anrückte, bedrohte der offensichtlich stark betrunkene Mann auch die Beamten, weshalb er schließlich festgenommen wurde.

Der 50-Jährige versuchte, sich gegen die Festnahme zu wehren. Seine ebenfalls stark alkoholisierte Ehefrau versuchte, das Eingreifen der Beamten zu verhindern. Dabei ging die 32-Jährige besonders aggressiv vor: Sie biss einem Polizisten ins Bein und verletzte außerdem eine Polizistin leicht am Unterarm.

Das Ehepaar konnte schlussendlich verhaftet und auf die Polizeistation nach Wörgl gebracht werden. Die 32-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt, ihr Gatte befindet sich derzeit noch in Polizeigewahrsam. (TT.com)