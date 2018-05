Die Alpin-Trainingseinheiten der britischen Armee im Stubaital erfreuen nicht alle Einheimischen. 2014 war durch einen Soldaten ein Mädchen missbraucht worden und auch sonst kommt es immer wieder zu alkoholbedingten Übergriffen. Wie letzten Dezember in einem Neustifter Lokal, wo ein Einheimischer einen ungewollten Rempler mit Rissquetschwunden im Gesicht bezahlen musste. Der gestern am Landesgericht wegen schwerer Körperverletzung angeklagte Soldat nahm den Stoß nämlich persönlich und schlug dem Tiroler gleich mit einem Longdrinkglas ins Gesicht. Ein fataler Fehler – nicht nur der Verletzung wegen. So hatte ihn die britische Armee disziplinarrechtlich bereits massiv bestraft. Wäre gestern eine Verurteilung auch nur zu bedingter Haft ergangen, hätte der dreifache Familienvater dazu noch die Rekrutenkappe an den Nagel hängen können: Unehrenhafte samt Verlust der Dienstwohnung. So weit kam es für den bislang Unbescholtenen jedoch nicht. Der einst stark Alkoholisierte und gestern voll Geständige kam mit 2000 Euro unbedingter Geldstrafe und Schmerzensgeld davon.

Vieles läuft heutzutage bei Urlaubsbuchungen über das Internet. Das bisherige Pauschalreisegesetz stammt jedoch aus dem Jahr 1990 und ist mittlerweile praxisfern. Mit 1. Juli tritt daher ein neues Pauschalreisegesetz in Kraft, das eine Anhebung und Vereinheitlichung des Verbraucherniveaus bringen wird. Das Innsbrucker Oberlandesgericht informiert daher mit Experten ausführlich über das neue Gesetz. Die öffentliche Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, den 9. Mai, von 10.00 Uhr bis Mittag im Saal Arlberg des Landesgerichts (LG) statt. Kostenlose Eintrittskarten können am LG, 11. Stock, Zimmer 1112, bei Fr. Fink, abgeholt werden. (fell)