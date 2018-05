Wien – Eine 35 Jahre alte Frau hat ein abscheuliches Kinderporno-Video auf Facebook gestellt und auch an Freunde verschickt. Amerikanische Behörden verständigten die heimische Exekutive. Die Frau – Mutter eines achtjährigen Sohnes – gab gegenüber der Polizei an, dass sie das „Video lustig gefunden habe“. Sie wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Wie bei der internationalen Zusammenarbeit zwischen Bundeskriminalamt, amerikanischen Behörden und Landeskriminalamt Wien herauskam, hat die gebürtige Nigerianerin im März das Video hochgeladen. Darauf ist zu sehen, wie ein ungefähr drei Monate altes Baby brutal von einem Mann sexuell missbraucht wird. Gegenüber den Ermittlern gab die Frau an, dass sie das Video von einem anderen Nigerianer erhalten hätte. Seinen Namen konnte sie nicht nennen.

Frau gab sich unwissend, Identität des Opfers unbekannt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde von Kriminalbeamten am 2. Mai die Wohnung der 35-Jährigen in Penzing durchsucht und ein Handy sichergestellt. In ihrer Einvernahme gabt die Frau an, nicht gewusst zu haben, dass die Verbreitung von Kinderpornografie in Österreich strafbar ist. Sie ist nach Angaben der Polizei nicht Urheberin des Videos. Die bisher unbescholtene Frau wurde wegen pornografischer Darstellungen Minderjähriger angezeigt, sagte Behördensprecher Harald Sörös. Wo das Video aufgenommen wurde, wird noch ermittelt. Auch das Opfer – das ungefähr drei Monate alte Baby – konnte bisher noch nicht identifiziert werden. (APA)