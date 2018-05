Von Thomas Hörmann

Fritzens – Der Mordfall von Fritzens – eine harte Nuss für die Ermittler des Landeskriminalamtes. Ein Fall, der derzeit fast nur aus Fragezeichen besteht. Doch die für einen ersten Ermittlungsansatz wichtigste Frage könnte bald beantwortet werden. Die Frage nach der Identität der Leiche: „In Tirol werden zwei Männer vermisst, deren Beschreibung in etwa zum Toten passt“, sagt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes: „Derzeit prüfen wir, ob es sich beim Mordopfer tatsächlich um einen der beiden Abgängigen handelt.“ Das Ergebnis der DNA-Vergleiche liegt allerdings noch nicht vor.

Seit der Obduktion am Montag steht fest, was die Kriminalisten schon nach dem Fund der Leiche vor acht Tagen am Innufer von Fritzens vermutet haben: Der bereits stark verweste Mann ist durch Fremdverschulden ums Leben gekommen. Ein heftiger Angriff auf den Kopf habe zu mehreren Schädelbrüchen geführt, beschrieb Pupp die Todesursache. Der genaue Zeitpunkt für das Gewaltverbrechen ist unklar. Aufgrund des Zustandes der Leiche gehen die Gerichtsmediziner davon aus, dass die Tat bereits mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre zurückliegt. Weiters schätzen die Experten das Alter des Opfers auf über 70 Jahre. Mit 1,65 Metern war der Mann eher klein. Der Zustand der Leiche war so schlecht, dass nicht einmal die Haarfarbe bestimmt werden konnte. Alter und Größe passen zu einem Innsbrucker, der seit einigen Jahren vermisst wird.

Die Ermittler gehen nicht davon aus, dass der etwas abgelegene Fundort der Leiche zwischen Fußballplatz und Inn in Fritzens auch der Tatort war. Vielmehr wird vermutet, dass der oder die Täter den in einen Plastiksack eingewickelten Toten am Innufer deponierten, oberflächlich eingruben und mit Ästen zudeckten. Dort blieb das Mordopfer monatelang unentdeckt. Bis am vergangenen Freitag gegen 14 Uhr das Opfer bei Flurreinigungsarbeiten gefunden wurde. Mit dem Plastiksack wollte der Täter vermutlich verhindern, dass Blut bzw. Spuren im Auto zurückbleiben.

Sollte die Identität geklärt werden können, gehen die Ermittlungen erst richtig los. Dann werden die Kriminalisten das Umfeld des Opfers unter die Lupe nehmen und so vielleicht auf den Mörder stoßen.