Innsbruck – Er sprach sie meistens auf dem Schulweg an. Gleich viermal wollte ein bislang Unbekannter in den vergangenen Tagen im deutsch-österreichischen Grenzgebiet Kinder in sein Auto locken. Das bestätigen die Polizeidienststellen in Kufstein und Kiefersfelden.

Erstmals soll es der Mann, der laut Zeugenaussagen bereits älteren Semesters ist, am 25. April in Schwoich versucht haben, in Kiefersfelden am 1. und 2. Mai. Der letzte bekannte Fall liegt erst zwei Tage zurück. Am 3. Mai habe er Kinder in Kufstein auf dem Nachhauseweg von der Schule angesprochen, heißt es von der Polizei Kufstein.

Fest stehe bisher nur, dass der Unbekannte mit einem roten Fahrzeug unterwegs ist, sagt ein Beamter der Polizei Kiefersfelden auf Nachfrage der TT – aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Kombi oder Kleinlastwagen. „Unsere Informationen sind ziemlich dürftig.“ Auch das Kennzeichen ist noch unbekannt. „Wir wissen nicht, ob das Auto aus Deutschland oder Österreich kommt. Genauso gut könnte es im Ausland zugelassen sein.“

Selbst über die genaue Vorgehensweise des Mannes ist nichts bekannt. In sozialen Medien wird mitunter verbreitet, dass er ein Mädchen mit der Aussage, er habe Babykatzen in seinem Auto, zu ködern versuchte. Die Exekutive wollte das nicht bestätigen.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, die Polizei ist in Alarmbereitschaft. Sowohl Schulen als auch Eltern im betroffenen Gebiet wurden bereits mit Briefen auf das Vorgehen des Mannes hingewiesen. (bfk)