Wien – Psychiatrische Gutachter bewerten das Verhalten psychisch kranker Straftäter heute schwerwiegender, die Qualität der Gutachten sei aber gestiegen. Das sagte der psychiatrische Gutachter Peter Hoffmann am Freitag im Ö1-Morgenjournal angesichts der aktuellen Debatte um eine Reform des Maßnahmenvollzugs. Er wünsche sich die seit vier Jahren angekündigte Reform des Maßnahmenvollzugs.

Die Neigung unter den psychiatrischen Gutachtern sei bezüglich ihrer Bewertung eher konservativer geworden, zu sagen: ‚Ich bewerte das lieber als schwerwiegend, dann sind wir alle miteinander – die Gesellschaft, der Betroffene, der Gutachter – auf der sicheren Seite“, meinte Hoffmann. Für den Betroffenen sei das auch eine Chance, eine hochqualifizierte Behandlung zu bekommen. Diese Richtung werde wohl beibehalten: „Wenn man sieht, dass dieses Umfeld, dieses therapeutische im Konkreten, nicht ausgereicht habe, würden die Bewertungen in weiterer Folge sicher konservativer werden.“

Geistig abnorme Rechtsbrecher: Zahl der Häftlinge gestiegen

Seit dem Fall eines psychisch kranken Obdachlosen, der vor zwei Jahren eine Passantin am Wiener Brunnenmarkt mit einer Eisenstange erschlagen hat, sind um ein Drittel mehr unzurechnungsfähige psychisch kranke Straftäter in eine Anstalt für sogenannte geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Anfang 2016 waren es noch knapp 400, am 1. April des heurigen Jahres bereits 513. Die Häftlinge in diesem Bereich des Maßnahmenvollzugs leiden großteils an Schizophrenie-Erkrankungen, hieß es.

Die Zahl der zurechnungsfähigen psychisch kranken Häftlinge sei in den vergangenen Jahren mit 380 hingegen konstant geblieben, darunter befinden sich etwa Täter mit Persönlichkeitsstörungen, sadistischen Neigungen sowie Pädophile. Der Psychiater vermutete aber, dass es auch hier nach dem kürzlichen Fund von Leichenteilen im Neusiedlersee und dem Geständnis eines haftentlassenen Maßnahmenvollzugshäftlings einen Anstieg geben werde.

Die Toleranz gegenüber auffälligem Verhalten von Schwerkranken habe in der Gesellschaft abgenommen, sagte Hoffmann. Gerade bei aufsehenerregenden Fällen wie jenen von Brunnenmarkt und Neusiedler See sei es so, „dass man dann vermehrt auf die Bremse steigt und sagt: ‚Reagieren wir eher so, dass wir Betroffene rascher in die Maßnahme hinein bringen“. Übersehen werde laut Hoffmann oft, dass psychisch Kranke auch nach gefährlichen Drohungen oder eher geringfügigen Körperverletzungsdelikten für Jahre im Gefängnis landen können.

Neues Maßnahmevollzugsgesetz angekündigt

Angesprochen auf eine Reform des Maßnahmenvollzugs und diesbezügliche Pläne der Regierung, betonte Justizminister Josef Moser (ÖVP) ebenfalls im Morgenjournal, dass eine Reihe von Maßnahmen bereits gesetzt worden sei. „Wir haben ein Kompetenzzentrum eingerichtet für den Maßnahmenvollzug als Schnittstelle zu den Einrichtungen. Wir haben eine Clearing-Stelle eingerichtet zur unmittelbaren Behandlung von dementsprechend Kranken. Wir haben verbindliche Qualitätsstandards eingerichtet, wir haben ein einheitliches Risiko-Prognose-Instrument etabliert und geben insbesondere dem Nachbetreuungsmanagement eine erhöhte Aufmerksamkeit“, sagte Moser. Das seien die ersten Maßnahmen. Überdies werde es in diesem Jahr noch ein neues Maßnahmenvollzugsgesetz geben.

Auch NEOS-Justizsprecherin Irmgard Griss hält angesichts des Falles der im Neusiedler See gefundenen Toten eine Reform des Maßnahmenvollzugs für „dringend notwendig“: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass Justizminister Moser hier bremst.“ Sie verwies auf das vor vier Jahren erarbeitete Reformkonzept zum Maßnahmenvollzug, das die Regierung nur nutzen müsse: „Das Reformkonzept wurde unter Einbeziehung von Expertinnen und Experten erstellt und soll die Qualität der Gutachten verbessern; es muss umgesetzt werden.“

Vor allem bei der Gefährdungseinschätzung bestünde laut Griss enormer Verbesserungsbedarf: „Es braucht verbindliche Qualitätsstandards für Gutachten im Maßnahmenvollzug und die Einschaltung einer externen Kontrollinstanz, und zwar sowohl bei der Ersteinschätzung als auch danach.“ Als zweiten Punkt hob Griss die Wichtigkeit der Betreuungsqualität in den Einrichtungen des Maßnahmenvollzugs hervor. Die vor Jahren durch Verwahrlosungsfälle in der Justizanstalt Stein „offenkundig gewordenen Probleme in der Betreuung und Therapie sind noch immer nicht gelöst.“ (APA)