Innsbruck – Die Innsbrucker Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Samstagvormittag einen 27-Jährigen mit einer Pistole bedroht haben soll. Gegen 11 Uhr hatte der Täter seinem Opfer in einer Unterführung in der Dreiheiligenstraße die Geldtasche mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entrissen und war geflüchtet. Als der Tiroler die Verfolgung aufnahm, drehte sich der Unbekannte plötzlich um, zog eine Waffe und drückte ab. Laut Polizei löste sich jedoch kein Schuss und es ist bisher nicht klar, ob es sich um eine echte Pistole oder lediglich um eine Attrappe handelte. Im Anschluss flüchtete der Täter erneut – eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Laut Polizei war auch die Cobra im Einsatz.

Laut Personenbeschreibung handelt es sich bei dem Gesuchten um einen etwa 25 Jahre alten Mann mit dunkler Hautfarbe und kurzen Haaren. Er soll 185 bis 190 Zentimeter groß und gepflegt sein. Bekleidet war der Täter mit einer grauschwarzen Jacke und einem hellen T-Shirt. Auffällig war eine goldene Halskette.

Mehrere Zeugen des Vorfalls werden derzeit von der Polizei einvernommen, weitere werden gesucht. Das Kriminalreferat beim Stadtpolizeikommando Innsbruck (Tel.: 059133/753333) nimmt zweckdienliche Hinweise entgegen. (TT.com)