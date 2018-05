Innsbruck – Schneller Fahndungserfolg der Kripo Innsbruck nach einem Überfall auf einen 27-Jährigen, der am Samstagvormittag mit einer Pistole bedroht worden war. Die Polizei hat einen 16-jährigen Somalier festgenommen, nachdem das Opfer ihn wiedererkannt hatte. Nach einem zweiten Mann, der an der Tat beteiligt gewesen sein dürfte, wird noch gefahndet.

Wie berichtet, hatte einer der Männer am Samstag gegen 11 Uhr seinem Opfer in einer Unterführung in der Dreiheiligenstraße die Geldtasche mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entrissen und war geflüchtet. Als der Tiroler die Verfolgung aufnahm, drehte sich der Unbekannte plötzlich um, zog eine Waffe und drückte ab. Laut Polizei löste sich jedoch kein Schuss. Im Anschluss flüchtete der Täter erneut – eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst negativ. Laut Polizei war auch die Cobra im Einsatz.

Somalier wurde verhaftet

Mehrere Zeugen des Vorfalls wurden im Anschluss von der Polizei einvernommen, es war dann aber der 27-Jährige selbst, der den mutmaßlichen Täter wiedererkannte. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte dürfte ein weiterer Mann an der Tat beteiligt gewesen sein, er ist aber auf der Flucht. Sein Komplize, ein 16-jähriger Somalier, der wahrscheinlich die Waffe in der Hand gehalten hatte, wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck erfolgte am Montag die Einlieferung des 16-Jährigen in die Justizanstalt Innsbruck. Der Mann ist zur Tat nicht geständig. Weitere Ermittlungen zu dem Fall sind derzeit noch im Gang. (TT.com)