In der nordirischen Stadt Strabane ist am Samstag eine Frau mit einer Bohrmaschine angegriffen und schwer am Kopf verletzt worden. Das teilte die Polizei in Nordirland per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die 38-Jährige sei in einem kritischen, aber stabilen Zustand. Ein 17-Jähriger werde verhört, hieß es in der Mitteilung.

„Das war ein brutaler Angriff und die Verletzungen des Opfers sind sehr schwer“, sagte ein Polizeisprecher der britischen Nachrichtenagentur PA. „Wir ermitteln, ob ein homophobes Motiv hinter der Tat steckt“. Strabane liegt rund 20 Kilometer südlich von Londonderry an der Grenze zur Republik Irland. (dpa)