Längenfeld – Fette Beute machten Einbrecher am Wochenende, als sie über eine Terrassentür in einen vorübergehend unbewohnten Beherbergungsbetrieb einstiegen. Die unbekannten Täter durchsuchten mehrere Räume und das Büro sowie den Rezeptionsbereich.

Anschließend brachen sie auch in die Privatwohung des Eigentümers im 1. Stock ein, wo sie schließlich fündig wurden: Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Außerdem entdeckten sie dort den Schlüssel zum Tresor in der Rezeption, wo sie ebenfalls Bargeld erbeuten konnten.

Insgesamt konnten der oder die Täter Bargeldbestände in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages sowie diverse, teilweise hochwertige Schmuckgegenstände (Ketten, Brosche, Ringe) stehlen. Der Wert des Schmuckes kann derzeit noch nicht beziffert werden. Auffallend war aber laut Polizei, dass die Einbrecher offensichtlich nur an Bargeld und Schmuck interessiert waren, weil andere hochwertige Gegenstände wie Rennräder, Computer, Tablets und Smartphones zurückgelassen wurden. Neben dem Wert der gestohlenen Gegenstände entstand zudem ein beträchtlicher Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Die Tat fand im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 17.45 Uhr, statt. Die Polizeiinspektion Sölden bittet unter Tel. 059133/7108 um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)