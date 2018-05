Das Gauder Fest ist vorüber — nur der brummende Schädel von zu viel Gauder-Bock-Bier erinnerte gestern so manchen noch an das größte Frühlingsfest Tirols. Obwohl feuchtfröhlich gefeiert wurd­e, fällt die Bilanz des Schwazer Bezirkspolizeikommandos recht nüchtern, um nicht zu sagen unspektakulär aus. „Es gab einige Einsätze, aber nichts Außergewöhnliches. Darunter ein paar Körperverletzungen, aber keine massiven Schlägereien mit mehreren Beteiligten", erklärt der Chef des Bezirkspolizeikommandos Romed Giner. Nach einem Duell, bei dem einer der beiden Kontrahenten mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen wurd­e, stellte sich schließlich heraus: „Die Kopfverletzung war doch nicht so schlimm, wie es erst aussah", informiert Giner. Den Täter habe man ausforschen können.

Auch einige Verwaltungsübertretungen — die großteils mit dem Nichtaufsuchen von WC-Anlagen fürs Austreten in Zusammenhang stehen — wurden zur Anzeige gebracht. Immerhin dürften die meisten alkoholisierten Gäste auf das Fahren im eigenen Auto verzichtet haben. „Wir haben an allen drei Gauder-Fest-Tagen untertags Verkehrskontrollen durchgeführt, Freitag und Samstag auch in der Nacht", sagt Giner. 202 Fahrzeuge wurden dabei für einen Alko-Vortest angehalten. Für zwei Autofahrer endete das mit der Abnahme des Führerscheins — sie hatten mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut. Vier Anzeigen gab es nach Paragraph 5 der Straßenverkehrsordnung, weil mehr als 0,5 Promille Alkohol festgestellt wurde. 24 Organmandate wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen vervollständige­n die Polizei­bilanz. (ad)