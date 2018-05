Kirchbichl – Mit einer besonders dreisten Masche hat ein Unbekannter am Montagnachmittag in einer Post-Filiale in Kirchbichl einen vierstelligen Eurobetrag erbeutet. Der Mann kam kurz vor Ladenschluss zum Schalter und gab eine Barüberweisung von rund 5000 Euro in Auftrag. Er übergab dabei lauter 20-Euro-Scheine.

Nach der Überweisung wollte der Mann Geld gewechselt haben und gab dem Angestellten 50 weitere 20-Euro-Scheine. Anschließend wollte er immer weitere Wechsel und das Geld ging hin und her. Schlussendlich verließ der unbekannte Mann die Post. Nach der Überprüfung der Kassa bemerkte der Angestellte, dass er beim Geldwechseln um rund 1000 Euro betrogen worden ist.

Die Polizei sucht nun nach dem Betrüger. Er soll etwa 170 Zentimeter groß und von normaler Statur sein. Sein Äußeres war gepflegt und er trug mehrere Goldketten am Hals und am Arm. Der Gesuchte sprach Hochdeutsch – eventuell mit Wiener Einschlag. Die Polizeiinspektion Wörgl (Tel.: 059133/7221) nimmt Hinweise entgegen. (TT.com)