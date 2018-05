Oberndorf – Ein 59-jähriger Oberösterreicher hat am Montag seine Ex-Freundin bei ihrem Haus in Oberndorf (Flachgau) mit dem Umbringen bedroht. Als die Polizei eintraf, zog der Mann ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von zwölf Zentimetern aus seiner Jacke und untermauerte damit seine Drohung. Die Beamten konnten dem Rabiaten das Messer entreißen. Er wurde festgenommen, berichtete die Polizei.

Der Oberösterreicher hatte seine 39-jährige ehemalige Lebensgefährtin vor dem Vorfall mehrmals über einen Messenger-Dienst im Internet gestalkt. Er wurde bei der gestrigen Festnahme verletzt und im Krankenhaus Oberndorf versorgt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Einlieferung des 59-Jährigen in die Justizanstalt Salzburg in Puch bei Hallein an. (APA)