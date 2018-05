Maria Enzersdorf, Wien – Der wegen der Tötung eines Bewohners einer Asylunterkunft in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) in U-Haft sitzende 25-Jährige war kurz vor der Tat von der Polizei aus dem Heim gewiesen worden. Ein Betretungsverbot sei etwas relativ Übliches, in Fällen häuslicher Gewalt passiere danach aber mehr, sagte der Kriminalsoziologe Arno Pilgram am Dienstag. „In dem Fall war es natürlich ein Minimalprogramm.“

Das Betretungsverbot wurde verhängt, nachdem der Nigerianer am 1. Mai außerhalb der Unterkunft zwei Asylwerber aus Afghanistan mit Faustschlägen verletzt hatte. Der 25-Jährige erhielt laut Polizei ein Informationsblatt „in seiner Sprache“ mit Schlafstellen ausgehändigt. Solche Zettel sind laut Pilgram manchmal problematisch, weil in den Herkunftsländern verschiedene Sprachen gesprochen werden. Den Inhalt dann auch lesen zu können „ist noch etwas anderes“. In der Nacht auf Donnerstag soll der Asylwerber zurückgekehrt sein und einen 26-Jährigen aus Bangladesch erschlagen haben. Tags darauf warf er auf einem Freizeitgelände einen Stahlmeißel nach Kindern und wurde festgenommen.

Einschätzung gestaltet sich schwierig

Der Experte vom Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS) in Wien stellte sich die Frage, „ob die Polizei den Mann – zumindest wenn sie von einer psychischen Vorerkrankung gewusst hat – in Anwendung des Unterbringungsgesetzes in ein psychiatrisches Krankenhaus bringen hätte können“. Das sei allerdings eine Frage der Einschätzung und etwa auch, ob ein Amtsarzt im Spiel war. Es ist oft das Problem, „dass die Leute relativ schnell wieder normal erscheinen“ und dann „ist es schwierig, etwas gegen den Willen der Person zu machen“, sagte Pilgram im Gespräch mit der APA.

Das war laut niederösterreichischer Polizei auch der Fall. Beim Einschreiten der Beamten am 1. Mai gab es einem Sprecher zufolge keine Anzeichen, dass der 25-Jährige wegen psychischer Probleme einem Arzt hätte vorgeführt werden müssen. Der Mann sei ruhig und gefasst gewesen. Es habe zudem keine Wahrnehmungen auf Alkohol- oder Drogenkonsum bzw. auf Eigen- oder Fremdgefährdung gegeben.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen „erwachsenen Menschen, wo es keine Stelle gibt, die verpflichtet ist, dafür Sorge zu tragen, dass es dem gut geht“, erläuterte Pilgram, der in der Sonderkommission zum Fall Brunnenmarkt mitgearbeitet hat. Im Mai 2016 hatte ein psychisch kranker, vorbestrafter und von der Justiz zur Aufenthaltsermittlung ausgeschriebener Mann aus Kenia am Wiener Brunnenmarkt eine 54-jährige Frau mit einer Eisenstange erschlagen. Mit dem jungen Täter waren zuvor viele Stellen in Kontakt, er war gewissermaßen „überbetreut“, die Koordination hat aber gefehlt, fasste Pilgram die Erkenntnisse aus dem Fall zusammen.

Die Hintergründe der Bluttat in Maria Enzersdorf sind vorerst nicht in dem Ausmaß zutage getreten wie bei jener am Brunnenmarkt, sagte Pilgram zu seinen Einschätzungen. In dem Fall in Wien habe das Gericht auf Anordnung von Bewährungshilfe verzichtet, und damit „doch eine Chance ausgelassen. Das könnte hier auch passiert sein“, meinte der Kriminalsoziologe. Beim Verein Neustart, der Resozialisierungshilfe für Straffällige anbietet, war der wegen Drogendelikten amtsbekannte Nigerianer jedenfalls kein Klient, wie eine Nachfrage der APA ergab.

Tatverdächtiger verletzte Mithäftling schwer

Warum der 25-Jährige nun auch in der U-Haft einen Mitinsassen schwer verletzen konnte, sei eine relativ schwierige Frage, betonte Pilgram. Das sollte freilich „nicht so laufen“, der psychische Zustand von fremden Personen sei jedoch aufgrund von sprachlichen Problemen „oft schwer einschätzbar“. Bei Suizidgefahr ist es laut dem Soziologen zudem besser, nicht allein untergebracht zu werden - es ist aber die Frage mit wem „und wie man das überwacht“.

Die Erkenntnisse aus dem Abschlussbericht der Soko Brunnenmarkt seien in die Zeit des Regierungswechsels gefallen. „Ich glaube nicht, dass sich damit jetzt noch wer beschäftigt“, meinte Pilgram, auch wenn es eine Debatte um die Reform des Maßnahmenvollzugs gebe. Der Experte empfahl im Zusammenhang mit dem Fall in Maria Enzersdorf, die Unterbringungsfrage von Asylwerbern zu diskutieren. Oft werde die Umgebung der Unterkünfte geschützt, die Bewohner selber nicht. Er plädierte auf eine „Form von Unterkunft, bei der emotional die geringsten Gefahren bestehen“. (APA)