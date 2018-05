Innsbruck – Zwei maskierte Jugendliche auf einem Hausdach: Das war der Auslöser für einen ungewöhnlichen Polizei-und Feuerwehr-Einsatz im Innsbrucker Stadtteil Wilten. Die aufwändige Rettungsaktion endete glimpflich – die Burschen konnten unverletzt geborgen werden. Als Motiv für die waghalsige Klettertour in etwa 20 Metern Höhe nannten sie die Suche nach einem Adrenalinkick.

Es war am vergangenen Freitagabend, als ein besorgter Augenzeuge die Innsbrucker Polizei alarmierte. Er gab an, zwei maskierte und mit Handschuhen ausgestattete Männer würden über ein Baugerüst in der Haspingerstraße auf das Dach eines Mehrparteienhauses klettern. Der Auftakt für den Polizeieinsatz. Doch als die Beamten in der Haspingerstraße eintrafen, war von den Kletterern nichts zu sehen. Wie sich bald herausstellen sollte, hatten die Jugendlichen am Dach eine kleine Wanderung über mehrere Hausnummern unternommen und sich dann versteckt.

Um Licht in die mittlerweile hereingebrochene Dunkelheit zu bringen, riefen die Polizisten die Innsbrucker Berufsfeuerwehr zu Hilfe. Und die rückte mit der Drehleiter aus. „Über die Leiter sind wir dann auf das Dach gelangt und haben den Bereich mit unseren Scheinwerfern ausgeleuchtet“, schildert Einsatzleiter Marcus Wimmer. Die Strategie erwies sich als erfolgreich – tatsächlich tauchten die beiden Jugendlichen bald im Lichtkegel auf. Die Burschen waren unverletzt und ließen sich von den Feuerwehrmännern ohne Widerstand zu leisten auf den Boden der Realität zurückholen. Im Gegensatz zum Aufstieg über das Baugerüst erfolgte der Abstieg auf konventionelle Weise: „Zunächst ging es vom Dach in eine Wohnung und dann durchs Stiegenhaus auf die Straße“, erzählt Einsatzleiter Wimmer.

Sie wollten einen Adrenalinkick erleben, begründeten die Burschen gegenüber den Einsatzkräften ihr Abenteuer. Die Gesichtsmasken und die Handschuhe sollten verhindern, dass die Jugendlichen dabei identifiziert werden können. Die Polizeibeamten brachten den 16-Jährigen und den 18-Jährigen nach Hause und übergaben die Kletterer den Eltern. (tom)