Jenbach – Zwölf Jahre lang hat eine 39-jährige Österreicherin die Behörden an der Nase herumgeführt und sich mehr als 100.000 Euro an Sozialleistungen erschlichen: Die in Jenbach gemeldete Frau zog im Jahr 2006 mit ihren damals zwei- und dreijährigen Kindern in die Türkei, meldete diesen Umzug aber nicht. Im Gegenteil: Sie ließ die Behörden im Glauben, dass sie sich nach wie vor in Jenbach aufhielt. Um den Schein zu wahren, behielt sie ihre Gemeindewohnung und zahlte die Miete von ihrem österreichischen Konto weiter. Für Behördengänge kam die Frau regelmäßig auf Kurzbesuch nach Tirol.

Die 39-Jährige erschlich sich so jahrelang Sozialleistungen wie Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Unterhaltsvorschusszahlungen und Notstandshilfe in der Höhe von rund 100.000 Euro. Diese Leistungen stehen einem nur dann zu, wenn man seinen Lebensmittelpunkt auch tatsächlich in Österreich hat.

2016 kam die Beschuldigte wieder nach Österreich, um ihr drittes Kind auf die Welt zu bringen – auch für dieses Baby beantragte sie Sozialleistungen, bevor sie wieder in die Türkei flog.

Erst als die Frau erfuhr, dass gegen sie ermittelt wird, kehrte sie mit den drei Kindern nach Jenbach zurück und gestand den Betrug. (TT.com)