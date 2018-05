Von Thomas Hörmann

Reutte – Wo ist Tabita Cirvele? Eine Frage, die seit fast zwei Jahren nicht nur das Landeskriminalamt und die Angehörigen beschäftigt. Das spurlose Verschwinden der gebürtigen Lettin aus Reutte war am Mittwochabend auch Thema der TV-Sendung Aktenzeichen XY. Der Zeugenaufruf blieb nicht ungehört. Tatsächlich meldeten sich Zuseher, die die zierliche, 1,52 Meter große Frau in den letzten Tagen gesehen haben wollen. „Diese Hinweise werden jetzt überprüft“, sagt Walter Pupp, Chef des Landeskriminalamtes. Die Hoffnung auf einen Zeugen, der Cirvele bzw. ihr Auto (Audi A3; deutsches Kennzeichen: MS AT 67) kurz vor ihrem Verschwinden am 24. September 2016 gesehen hat, erfüllte sich vorerst nicht: „Aber das kann noch werden“, erklärt Pupp. „Es kann einige Tage dauern, bis Beobachtungen, die deutschen Polizeidienststellen gemeldet wurden, an uns weitergeleitet werden.“

Tabita Cirvele verbrachte den Großteil ihres Lebens mit den Eltern und einer Schwester in Münster (Nordrhein-Westfalen). Dort arbeitete sie als Schneiderin, bis sie bei einem Kuraufenthalt einen deutlich älteren Deutschen kennen lernte. Nach kurzer Zeit heirateten die beiden. Das frischvermählte Paar zog nach Reutte, wo der wohlhabende Ehemann ein Haus kaufte. Die Verbindung nach Münster riss allerdings nicht ab – die Lettin stand weiterhin in enger Verbindung zu ihrer Schwester und ihrem Vater. Als sich der Zustand des an Demenz leidenden Pensionisten verschlechterte, reisten die Lettin und ihr Ehemann im Sommer 2016 für mehrere Wochen in die alte Heimat nach Nordrhein-Westfalen. Bei einem Besuch im Krankenhaus lernte die damals 48-Jährige den Deutschen Thomas S. kennen. Was als Bekanntschaft begann, wurde schnell zur heimlichen Liebe. Eine Liebe, die keineswegs einseitig war, wie eine SMS von Tabita Cirvele an den Architekten zeigt: „Liebe ist schön. Sie gibt Kraft, Unmögliches zu überstehen. Was für ein Reichtum, wer es hat. Wir haben es. Ich liebe dich.“

Im September 2016 kehrte das Ehepaar nach Reutte zurück. Laut S. wollte die Lettin ihren Mann verlassen und zu ihm nach Münster ziehen. Ihrem Gatten erklärte Cirvele angeblich, sie wolle sich eine zweiwöchige Auszeit nehmen. Am Abend des 23. September telefonierte die 48-Jährige noch mit ihrem Freund, in der Nacht zum 24. September schickte sie ihm ein SMS. Tabita wollte sich dann auf den Weg nach Münster machen. Das war das letzte Lebenszeichen – seither fehlt von der Lettin jede Spur. Am 10. Oktober erstattete der Ehemann die Vermisstenanzeige.

Wie die Ermittlungen ergaben, war das Handy der Lettin am 24. September bis sieben Uhr eingeloggt, seither nicht mehr. Vom ehelichen Konto wurden am Vortag des Verschwindens 2200 Euro abgehoben. Von wem, ist unklar. Im Aktenzeichen-Studio wunderte sich Pupp auch, dass Cirvele ihr Auto zurückließ, der Audi steht noch immer in der Garage in Reutte. Die Ermittler rechnen längst mit dem Schlimmsten, ein Suizid sei ebenso möglich wie ein Mord.