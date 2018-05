Innsbruck – Einen Blaulicht-Großeinsatz löste am Freitagmittag ein Anrufer bei der Polizei aus: Eine von der Exekutive zur Fahndung ausgeschriebene Person solle sich im Sillpark aufhalten, lautete der Hinweis. „Die außerhalb von Tirol gesuchte Person wird verdächtigt, eine schwere Straftat begangen zu haben“, berichtet Erwin Vögele, ein Sprecher der Polizei.

Sofort rückten dutzende Einsatzkräfte aus, um das Einkaufszentrum zu sichern. „An allen Eingängen stehen bewaffnete Polizisten, auch in Zivil“, berichtet eine Verkäuferin an der Frischetheke eines Supermarkts im Gebäude, die sich von den mit Sicherheitswesten ausgestatteten Männern und Frauen in Uniform ebenso wenig in Aufruhr versetzen ließ, wie der Großteil der Kunden. Wie sich herausstellte, hatten sie dazu auch keinen Grund: „Wir haben alles durchsucht, der Verdacht erwies sich aber als negativ“, sagt Vögele gegenüber Tiroler Tageszeitung Online. Das Großaufgebot an Einsatzkräften sei eine reine Vorsichtsmaßnahme: „Aufgrund der Größe des Gebäudes müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darum sind so viel Streifen ausgerückt.“ Schaulustige versammelten sich vor dem Haupteingang des Einkaufszentrums. Gegen 13 Uhr war der Einsatz wieder beendet. (TT.com)