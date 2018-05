Von Benedikt Mair

Innsbruck – Über 100.000 Euro in zwölf Jahren erschlich sich eine inzwischen 39-jährige Frau aus Jenbach. Sie wohnte in der Türkei und bezog trotzdem für sich und ihre drei Kinder Notstands- und Familienbeihilfe, Betreuungsgeld und Unterhaltsvorschusszahlungen (die TT hat berichtet). Der Fall sorgt auch Tage nach Bekanntwerden für heftige Diskussionen – darüber, wie so etwas möglich sein kann, und den Sozialstaat an sich.

Dass die 39-Jährige nicht mehr in der Jenbacher Wohnung gewohnt hätte, sei wohl einfach „niemandem aufgefallen“, sagt Bürgermeister Dietmar Wallner. „Das passiert gar nicht so selten, dass es Nachbarn melden, wenn plötzlich Fremde in den Wohnungen ein und aus gehen.“ Denn: des Öfteren komme es vor, dass sich Bürger, die wegziehen, nicht in der Gemeinde abmelden würden. Und dann unrechtmäßig Sozialleistungen beziehen. „Ohne Hinweise aus der Bevölkerung sind wir hierbei fast vollkommen machtlos“, konstatiert Wallner. „Wenn es dann – wie in besagtem Fall – auch noch so ist, dass ein österreichisches Konto verwendet wird, auf welches die Gelder überwiesen werden, ist es noch schwerer, den Betrügern auf die Schliche zu kommen.“ Auch Behördengänge hat die Frau bei Besuchen in Österreich gewissenhaft erledigt.

Und die Kinder der Frau? Zwar waren sie, als ihre Mutter auswanderte, erst zwei und drei Jahre alt. Inzwischen hatten sie aber das schulpflichtige Alter erreicht. Hätte das nicht auffallen sollen? Nicht unbedingt, sagt Bernhard Deflorian vom Tiroler Landesschulrat. „Da die Kinder hierzulande nie eine Schule betreten haben, kann ich mir vorstellen, dass sie nie richtig in der so genannten Schulpflichtmatrik erfasst waren.“

Eine Portion Glück und gute Planung haben also dazu beigetragen, dass das Treiben der Jenbacherin über viele Jahre unbemerkt blieb.

Dass man hauptsächlich auf Hinweise auf der Bevölkerung angewiesen sei, bestätigt auch Herbert Kindlhofer, Leiter der Sondereinheit „Sozialbetrug“ der Tiroler Fremdenpolizei. Diese hat den Fall der Jenbacherin aufgeklärt – so wie 150 andere Delikte auch, seitdem die Einheit im Juni 2017 aus der Taufe gehoben wurde. In erster Linie beschäftige man sich bei der Einheit mit „fremdenpolizeilichen Fällen“, sagt Kindlhofer – sprich: Betrügereien durch nicht-österreichische Staatsbürger. Oft gäbe es jedoch Überschneidungen mit der Einheit für Betrug im Landeskriminalamt (LKA) – nämlich dann, wenn sich im Laufe der Ermittlungen herausstellt, dass sich österreichische Staatsbürger an Gaunereien versuchen. So geschehen in besagtem Fall in Jenbach.

Walter Wieser, Leiter der Abteilung Betrug im LKA, sagt, dass nur sehr wenige Tiroler das Delikt des Sozialbetrugs begehen. „Verschwindend gering. Keine fünf Fälle pro Jahr“ seien ihm bekannt. Freilich sei dies auch eine Frage der Definition: „Wenn ein Tiroler zu Unrecht Arbeitslosengeld bezieht, dann wird das oft auch als Verstoß gegen das Arbeitsrecht gewertet.“

Für eine sachliche Herangehensweise an die Debatte plädiert indes die grüne Soziallandesrätin Gabriele Fischer. „Selbstverständlich“ müsse Sozialbetrug verfolgt und aufgeklärt werden. Wenn so ein Fall bekannt werde, sei es „wichtig, nicht zu vergessen, dass nur ein ganz geringer Prozentsatz der Bezieher von Sozialleistungen betrügt. Deshalb ist es auch unvorstellbar, dass die erbrachten Sozialleistungen in Frage gestellt werden.“