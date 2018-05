St. Peter-Freienstein, Graz – Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in St. Peter-Freienstein (Bezirk Leoben) ist am Freitag ihr Sohn nach einer Begutachtung durch einen Psychiater in die geschlossene Abteilung des LKH Graz Süd-West gebracht worden. Er gab bei seiner Einvernahme an, es habe mit der Mutter „Streit um belanglose Dinge“ gegeben, teilte die Polizei mit. Die Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden.

Die 50-Jährige war am Donnerstag gegen 6 Uhr von ihrem Lebensgefährten (39) blutüberströmt in der Küche eines Einfamilienhauses aufgefunden worden. Ihr Sohn (31) gestand noch am selben Abend, die Mutter getötet zu haben. Stunden vor der Auffindung der Leiche war der Mann nur mit einer Unterhose bekleidet am Bahnhof Leoben herumgerannt und hatte darum gebeten, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Er wurde ins LKH Graz Süd-West eingeliefert, wo er dann auch festgenommen wurde. Nachdem ein von der Staatsanwaltschaft Leoben bestellter Gutachter ihn untersucht hatte, wurde er in die geschlossene Abteilung des Krankenhauses verlegt.

Bei seiner Einvernahme gab er an, ein Streit „um Kleinigkeiten“ sei eskaliert. Er habe in der Folge in eine Lade gegriffen, ein Küchenmesser herausgenommen und auf seine Mutter eingestochen. Wie die Obduktion ergab, hatte die Frau massive Stiche in den Oberkörper, den Rücken und das Gesicht erlitten.

Bei der Tatrekonstruktion am Freitag im Haus der Familie zeigte er den Ermittlern die ungefähre Stelle, wo er das Messer weggeworfen hat. Es wurde eine neue Suche mit Diensthunden angeordnet. (APA)