Innsbruck – „Lenz 18“: So lautet der Deckname für die Aktion scharf, mit der das Innsbrucker Strafamt (Landespolizeidirektion) derzeit gegen das illegale Rotlichtmilieu vorgeht. Eine Aktion, die jetzt auch das Jugendamt beschäftigt. Weil eine Prostituierte Freier in ihrer Wohnung empfing, während sich ihr sechsjähriger Sohn im Nebenzimmer aufhielt.

Es war am vergangenen Freitag, als die Beamten auf die Kontaktanzeige einer Rumänin auf einer einschlägigen Internetseite aufmerksam wurden. Bei einem Anruf wurde der als Freier getarnte Polizeijurist mit der Frau rasch einig: 100 Euro für ein halbes Schäferstündchen in ihrer Innsbrucker Wohnung.

Als sich der vermeintliche Kunde beim Besuch am Nachmittag zu erkennen gab, „kam plötzlich der sechsjährige Sohn der Frau aus dem Nebenzimmer“, schildert Strafamtsleiter Florian Greil. Eine Freundin der Prostituierten, ebenfalls einschlägig amtsbekannt, hätte das Kind beaufsichtigen sollen, während die Mama im Nebenzimmer arbeitet. Mittlerweile ein Fall für das Jugendamt, „wir haben die Sache weitergeleitet“, so Greil.

Die Rumänin war nicht die einzige Prostituierte, die in den vergangenen Tagen von „Lenz 18“ betroffen war. Ebenfalls am vergangenen Freitag ertappten die Beamten eine Bulgarin, die in einem Innsbrucker Hotel Freier empfing. Doch diesmal geriet sie an den Falschen: Statt wie vereinbart 80 Euro für die halbe Stunde zu kassieren, musste sie 670 Euro bezahlen – als Strafe für die versuchte illegale Prostitutionsausübung.

Im Zuge der Aktion scharf statteten die Strafamts-Mitarbeiter auch dem längst polizeibekannten Problemhaus Mitterweg 87 wieder einmal einen Besuch ab. Hausbewohner hatten die Beamten auf den illegalen „Fremdenverkehr“ in einem Appartement aufmerksam gemacht. Die Kontrolle endete mit der behördlichen Schließung der Bordellwohnung und einer Anzeige für eine rumänische Prostituierte. Die Gar­çon­ni­ère würde übrigens bereits zum zweiten Mal mit einem Amtssiegel versehen. „Der Besitzer wusste nach eigenen Angaben nicht, an wen er die Wohnung vermietet hat“, sagt Greil.

Am Mittwoch ertappten die Beamten dann in einer Höttinger Wohnung eine Russin mit abgeschlossenem Studium, die sich im Innsbrucker Rotlichtmilieu etwas Geld dazuverdienen wollte. Eine Landsfrau hatte die 29-Jährige mit der Aussicht auf gute Verdienstmöglichkeiten von Moskau nach Tirol gelockt.

Zuletzt war es eine Kolumbianerin, die als „U-Boot“ in Innsbruck lebte und als Prostituierte arbeitete. Anzeige, Wohnung versiegelt. (tom)