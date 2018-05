Pinswang – Die Polizei im Bezirk Reutte sucht nach einem Unbekannten, der am Freitag in der Zeit zwischen 16 und 18.45 Uhr die Opferstöcke in der Pfarrkirche St. Ulrich in Pinswang mit einem Hebelwerkzeug aufbrach. Der Dieb konnte dabei Bargeld im niederen dreistelligen Eurobereich erbeuten.

Einem Zeugen fiel ein hellgrauer PKW mit französischen Kennzeichen auf, welcher im Tatzeitraum mit relativ hoher Geschwindigkeit von der Pfarrkirche in Richtung deutscher Grenze gefahren war.

Die Polizei Reutte bittet unter Tel. 059133/7150 um Hinweise. (TT.com)