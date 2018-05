Erneut am Landesgericht erscheinen musste gestern ein Rumäne. Schon einmal war der 29-Jährige nach Fahrraddiebstählen verurteilt worden – und schlug trotz einer offenen Haftstrafe von 12 Monaten wieder in Innsbruck zu. Darum musste der Rückfällige diesmal in Untersuchungshaft auf seinen Prozess warten. Gestern am Landesgericht bestritt er erst, Lenker jenes Vans gewesen zu sein, in dem die Räder abtransportiert worden waren. Sogar einen Lügendetektor verlangte der wegen Einbruchsdiebstahls Angeklagte von Strafrichter Josef Geisler. So ein Gerät kennt die österreichische Strafprozessordnung nicht. Ein Überwachungsvideo hatte den Rumänen aber ohnehin klar überführt. Darauf bat der Angeklagte das Gericht händeringend, ihn doch gleich wieder heim zur kranken Tochter zu lassen. Diesen Wunsch konnte Richter Geisler aufgrund einschlägigsten Rückfalls in der Bewährungszeit nicht erfüllen und verhängte für den Diebstahl von zwei Fahrrädern im Wert von 2302 Euro ein halbes Jahr unbedingte Haft. „Dafür widerrufe ich Ihnen das offene Jahr nicht!“, so Geisler. Die Reaktion des Verurteilten fiel unerwartet aus: „Danke, danke, Herr Richter, für das Urteil. Ich habe den Rechtsstaat in Österreich immer akzeptiert!“

Ganz und gar auf Kriegsfuß mit Gebräuchen und Sprache scheint jedoch ein seit 32 Jahren im Unterland lebender Türke. Er hatte im Winter einen Arbeiter beim frühmorgendlichen Schneeräumen erst verbal bedroht und darauf noch mit einer Schneeschaufel auf das Räumfahrzeug eingeschlagen. Vor Richter Andreas Mair leugnete der wegen gefährlicher Drohung Angeklagte, „ich werde dich schlagen und bringe dich um!“ gedroht zu haben. Kuriose Begründung des Angeklagten: Er würde schlicht nicht verstehen, was die Ausdrücke bedeuten. Am Bau assistiere ihm sprachlich eben sein Sohn. Wenig glaubhaft für das Gericht, da der Mann schon vor Jahren für eine Drohung verurteilt worden war, für die man Deutsch beherrschen muss. So ergingen nicht rechtskräftig 2000 Euro Geldstrafe.

Mächtig getadelt, aber freigesprochen wurde gestern am Landesgericht ein im Oberland wohnhafter Türke. Er hatte als Taxi­fahrer die Anweisungen eines weiblichen Straßenaufsichtsorgans schlicht nicht ernst genommen und ignoriert. Aufgrund mangelnden Vorsatzes (noch) kein Widerstand gegen die Staatsgewalt. Der Richter mahnte jedoch: „Wer in Österreich lebt, muss Frauen einfach respektieren!“ (fell)