Innsbruck – E-Bikes liegen derzeit im Trend. Auch bei Dieben, warnt die Tiroler Polizei – regelmäßig verschwinden hochpreisige Elektroräder und auch herkömmliche Fahrräder aus den Kellern und Garagen von Mehrparteienhäusern und Hotels. Wie zuletzt auch in Kufstein, als zwei abgesperrte E-Bikes der Marken Winora und Trek aus einem Kellerabteil gestohlen wurden. Die Polizei appelliert an die Hausbewohner, Eingänge und Zwischentüren etwa zum Kellerbereich immer abzusperren. Hilfreich sei auch, hochwertige Zweiräder in Tiefgaragen mit dicken Ketten an der Wand zu fixieren. Weiters warnt die Exekutive davor, dass Diebe häufig hinter ausfahrenden Autos durch das offene Tor in die Tiefgaragen schlüpfen. (TT)