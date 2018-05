Wien - Nach dem Tod der siebenjährigen Hadishat in Wien-Döbling, deren Leiche wie berichtet am Samstag in einem Müllcontainer einer Wohnanlage entdeckt worden war, hat die Polizei in der Nacht eine Person festgenommen. Laut dem Radiosender Ö3 bestätigte ein Polizeisprecher die Festnahme, Details wolle man aber aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine nennen. Für 11 Uhr haben die Ermittler eine Pressekonferenz anberaumt. Wir werden live berichten.

Einem Bericht der Kronenzeitung Online zufolge soll es sich um einen Nachbarn der Familie handeln. Er stamme demnach wie die betroffene Familie des Mädchens aus Tschetschenien und soll sich in einer ersten Einvernahme geständig gezeigt haben. Laut Informationen des Standard soll es sich sogar um einen Bekannten der Familie gehandelt haben. Wie die Kronenzeitung berichtet, handelt es sich um einen 16-Jährigen. Er soll das Mädchen in die Wohnung seiner Eltern gelockt und getötet haben. In der Badewanne soll er auf das Kind eingestochen haben. Als mögliches Motiv soll der Bursche angegeben haben, dass er einen schlechten Tag hatte.

"Er hat bei seiner Befragung die Tat ganz trocken geschildert", berichtete Nikolaus Rast, Rechtsvertreter der Angehörigen des getöteten Mädchens. Der Bursche soll so wie Hadishat aus Tschetschenien stammen, seit längerem in Österreich leben, ein Gymnasium besucht haben und mittlerweile die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen.

Erschütterte Mutter erleichtert über Festnahme



Die Siebenjährige war zuletzt am Freitagnachmittag gesehen worden. Sie hatte im Hof der Wohnanlage gespielt. Mitarbeiter der Müllabfuhr und der Polizei fanden ihre Leiche nach einer Abgängigkeitsanzeige am nächsten Morgen in einem Müllcontainer - verhüllt in einen Plastiksack. Die Obduktion hatte ergeben, dass das Kind durch einen Stich in den Hals getötet worden war. Hinweise auf einen Sexualdelikt gab es vorerst nicht.

Die Familie der kleinen Hadishat hat sich in einem Interview mit Puls4 erschüttert gezeigt. Die am Boden zerstörte Mutter des Mädchens gab an, sie habe ihre anderen Kinder bei Verwandten untergebracht, aus Angst, es könnte noch etwas passieren. "Wer hasst uns so? Ich habe Angst vor allen hier", sagte sie unter Tränen in dem Interview. Speziell die Mutter sei jetzt sehr erleichtert, dass ein Tatverdächtiger gefasst werden konnte, schildert Anwalt Rast: "Es geht ihr besser. Sie traut sich jetzt wieder aus der Wohnung." (TT.com/APA)