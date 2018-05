Wörgl – Die Polizei in Wörgl sucht derzeit nach Einbrechern, die in der Nacht von Montag auf Dienstag durch eine Lichtschachtöffnung in einen Baustellenkeller eingebrochen sind. Die unbekannten Täter hebelten eine Metalltür aus und stahlen dann einen Fernseher, Baumaterial, Werkzeuge sowie einen Lederstuhl. Die Höhe des Sachschadens liegt im Bereich eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Hinweise werden an die Polizei Wörgl unter Tel. 059133/7221 erbeten. (TT.com)