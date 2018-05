Weil ein Mann aus Thailand seine Bekannte in Nürnberg mit einem außergewöhnlichen Geschenk überraschen wollte, droht der jungen Frau nun eine Geldstrafe. Per Post schickte er ihr einen Delfin-Schädel, der am Nürnberger Zollamt Hafen beschlagnahmt wurde, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte.

Der Mann habe den Delfin-Schädel wohl am Strand gefunden. Da aber alle Delfinarten nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen streng geschützt seien, benötige man für die Einfuhr eine entsprechende Genehmigung. (dpa)