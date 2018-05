Fritzens – Bei Flurreinigungsarbeiten in der Nähe des Fritzener Fußballplatzes war Ende April eine übel zugerichtete männliche Leiche gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, konnte die Identität des Opfers nun mittels DNA-Abgleich geklärt werden. Es handelt sich um einen 75-jährigen Tiroler, der bereits im Juli 2016 als abgängig gemeldet worden war. Der gebürtige Wörgler hatte zuletzt in Innsbruck gewohnt.

Der Tote war westlich des Fritzener Fußballplatzes oberhalb des Inn in einem großen Plastiksack im Ufergestrüpp gefunden worden. Er war nur flüchtig mit Ästen bedeckt. Für die Ermittler stand rasch fest, dass der 75-Jährige gewaltsam zu Tode gekommen war: Verletzungen im Bereich des Schädels ließen auf Fremdeinwirkung schließen. Laut Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes Tirol, war der Tote erst nach dem Mord an den Inn transportiert worden. Weitere Ermittlungen sind im Gange. (TT.com)