Aldrans – Eine spektakuläre Verfolgungsjagd lieferten sich am Donnerstagnachmittag drei junge Autodiebe mit der Innsbrucker Polizei.

In einem Autohaus in Mils stahlen die vorerst Unbekannten einen hochpreisigen BMW X6 und machten sich aus dem Staub. Als der Autohändler den Verlust bemerkte, erstattete er Anzeige – eine Fahndung wurde eingeleitet. Gegen 12.20 Uhr entdeckte eine Polizeistreife den verschwunden Wagen in der Amraser Straße in Innsbruck und versuchte, den Fahrer und seine zwei Begleiter zu stellen – vergeblich. Der Lenker trat aufs Gas und raste quer durch Innsbruck und anschließend über die Rinner Straße. Auf dem Weg verursachte der Fluchtwagen gleich mehrere Unfälle mit Sachschaden sowie Gefährdungen.

Mehrere Unfälle verursacht

In einer Kurve in Aldrans kam der BMW schließlich ins Schleudern und landete in einer Hofeinfahrt. Das Polizeiauto, das den Flüchtigen den Weg absperren wollte, wurde kurzerhand gerammt. Schlussendlich gaben die drei Verdächtigen doch kleinbei und konnten verhaftet werden. Am Nachmittag wurden sie von der Polizei festgenommen. Es handelt sich um zwei Deutsche (18 und 22 Jahre alt) aus dem Bezirk Innsbruck und dem Bezirk Schwaz sowie eine 15-jährige Italienerin. Alle drei Festgenommenen wurden in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Die Polizeiinspektion Innsbruck-Pradl (Tel.: 059133/7587100) ersucht Geschädigte, deren Autos eventuell durch das gestohlene Fahrzeug beschädigt worden sind, sich zu melden. (TT.com)