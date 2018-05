Rum – Ein Unbekannter hat am Donnerstag in einem Gasthaus in Rum das unbeaufsichtigt am Tisch liegende Smartphone (Samsung Galaxy S8 Plus) eines Gastes gestohlen. Anschließend verließ der Mann das Lokal und fuhr mit einem Fahrrad davon. Der Vorfall ereignete sich um etwa 13.50 Uhr.

Die Polizei Rum sucht nun nach einem etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann mit schlanker bis normaler Statur, schulterlangem grauen Haar und einem eher längeren grauen Vollbart. Zum Tatzeitpunkt trug der Gesuchte eine blaue Hose und eine blaue Kapuzenjacke. Hinweise an die PI Rum unter Tel. 059133 / 7121 erbeten. (TT.com)