Weißenbach am Lech – Sie hatten es wohl auf das Pfand abgesehen: Unbekannte Täter haben aus einem Getränkedepot in Weißenbach am Lech 70 Bierkisten mit insgesamt 1400 leeren Flaschen gestohlen. Der Gesamtwert des Leergebindes liege „im niedrigen dreistelligen Eurobereich“, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Die Tat ereignete sich demnach zwischen Dienstag und Donnerstag.

Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Reutte (Telefon 059133-7150). (TT.com)