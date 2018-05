Innsbruck, Absam – Treuer Begleiter, bester Weggefährte: oft gebrauchte Begriffe für den Hund an des Menschen Seite, aber deswegen nicht weniger zutreffend. Besonders bei den Spürnasen auf vier Beinen, den Diensthunden der Tiroler Polizei: Denn bei den oft gefährlichen Einsätzen müssen sich ihre Herrchen und Frauchen – es gibt drei Diensthundeführerinnen – auf sie verlassen können. „Wir sind immer an vorderster Front“, sagt Landesausbildungsleiter Dietmar Lintner. „Das Wichtigste dabei ist, nach dem Einsatz gesund heimzukommen.“

„Das mit dem besten Freund, das ist wirklich so“, sagt auch Thomas Perfler über Blitz vom Debanttal, genannt Ares. „Blitz klingt ähnlich wie Platz, das kann man verwechseln“, meint er bei einer Vorführung für Polizeischüler im Bildungszentrum Absam. Ares ist ein Suchtmittelspürhund, doch gerade hat er demonstriert, was mit Einbrechern passiert, die – entgegen der Anweisungen – nicht stehen bleiben, sondern flüchten: Als der vermeintliche Täter, ein mit wattierter Kleidung ausgerüsteter Polizeikollege, zu flüchten versuchte, riss er ihn zu Boden.

Als Anfang des Monats in Wien in der Alten Donau tagelang erfolglos nach einem verschwundenen 14-Jährigen gesucht wurde, war es schließlich einer von zwei Leichen- und Blutspurenspürhunden aus Tirol, die den Jungen unter der Wasserfläche ausfindig machten: Remus von den Lausbuben hatte mit seiner feinen Nase die richtige Stelle ausfindig gemacht. Die Hunde seien so gut und nach modernsten Erkenntnissen geschult, dass sie sogar im Ausland eingesetzt werden, so Lintner. Die Ausbildung funktioniert über das Belohnsystem, mit Fressen oder dem Ball zum Spielen.

Wie wichtig die Arbeit ist, zeigt das Beispiel von Gismo von der Goldenen Bernsteinsonne, der während seiner Dienstzeit rund 120 Kilo Drogen im Gesamtwert von 1,2 Mio. Euro erschnüffelte. Anfang Mai ging er in den wohlverdienten Ruhestand. Den verbringen die Hunde dort, wo sie als Welpen aufgenommen wurden, im Familienverband ihrer Hundeführer. „Seinen treuesten Partner, der einen Tag und Nacht begleitet, den gibt man danach nicht weg“, sagt Diensthundeführer Roland Pelzer über seinen Remus.

Nach ihrer Grundausbildung werden Polizeihunde zum Aufspüren von Brandmitteln, Waffen und Sprengstoff, Drogen, Banknoten und Dokumenten, bei Lawinen und zur Suche von durch Menschen verursachten Spuren eingesetzt. 2017 wurde in Tirol in 5733 Fällen eine Hundestreife angefordert, meistens zur Suchtmittelsuche. (ms)