Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Mit wem verbrachte der Innsbrucker Elmar Rösch die letzten Tage, Wochen und Monate vor seiner Ermordung im Frühjahr 2016? Eine Frage, auf die das Landeskriminalamt (LKA) bereits einige Antworten erhalten hat. „Es sind schon Hinweise eingegangen“, bestätigt LKA-Chef Walter Pupp: „Und die werden demnächst überprüft.“ Für den erfahrenen Polizeibeamten ist die Ermordung des damals 75-Jährigen im Mai 2016 kein gewöhnlicher Fall. Und das liegt an der Vergangenheit des Opfers – Rösch mischte in den 80er-Jahren in der Innsbrucker Halbwelt mit. Einem Milieu, in dem raue Sitten bis hin zum Mord herrschten – zwei Zuhälter fanden damals ein gewaltsames Ende. Für Pupp ist daher nicht ausgeschlossen, dass Rösch eine alte Rechnung Jahrzehnte später mit seinem Leben begleichen musste. „Entsprechend interessieren wir uns auch für die weiter zurückliegende Vergangenheit des Opfers“, sagt Pupp.

Fest steht: Bei altgedienten Polizeibeamten und früheren Milieugrößen weckt der Name Elmar Rösch nach wie vor Erinnerungen. Doch abseits dieser Erinnerungen schaut’s mit den Fakten nicht sehr rosig aus. Die alten, noch auf Papier gedruckten Polizei- und Gerichtsakten sind größtenteils im Reißwolf gelandet. Außerdem verbrachte der Innsbrucker einen Teil seines Lebens in Lateinamerika. Mit wem er dort zu tun hatte, wird sich kaum noch rekonstruieren lassen.

Auch in Gnadenwald soll der geborene Wörgler einige Jahre gelebt haben. In der Nachbargemeinde Fritzens wurde Ende April die stark verweste Leiche von Rösch entdeckt. Der Tote war in eine Plastikplane eingepackt, eingegraben und mit Ästen bedeckt. Todesursache: mehrere Schädelbrüche, verursacht durch Gewalteinwirkung.

Etwa zwei Jahre, so vermuten die Ermittler, dürfte die Leiche am Innufer bei Fritzens gelegen haben. Knapp zwei Jahre ist es auch her, dass ein Bekannter den 75-Jährigen der Polizei als abgängig meldete. Wie die Ermittlungen inzwischen ergaben, dürfte Rösch bereits im Mai 2016, zwei Monate vor der Vermisstenanzeige, aus seiner Wohnung in der Blasius-Hueber-Straße in Innsbruck verschwunden sein.