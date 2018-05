Houston – Ein Angreifer hat laut einem Augenzeugenbericht in einer High School im US-Bundesstaat Texas um sich geschossen. Jemand sei mit einer Schusswaffe in die Santa Fe High School in einem Vorort von Houston marschiert und habe geschossen, sagte eine Augenzeugin am Freitag dem Fernsehsender KTRK. Ein Mädchen sei am Bein verletzt worden, Schüler seien in Panik aus dem Gebäude geflohen.

Ein Vater sagte dem Sender, bei seinem Eintreffen an der Schule hätten Rettungswagen mehrere Opfer abtransportiert. Die Polizei schickte zahlreiche Einsatzkräfte zur Schule. Fernsehbilder zeigten, wie Schüler aus dem Gebäude geführt wurden. Sheriff Ed Gonzalez rief Passanten auf, die Gegend um das Schulgebäude zu meiden. (APA/AFP/dpa)